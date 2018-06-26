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Четыре человека погибли при столкновении семи машин под Пензой

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Фото: МЧС РФ по Пензенской области/58.mchs.gov.ru
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В Пензенской области, на 565-м км трассы «Урал» 26 июня произошла массовая авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие 10 человек и три единицы техники.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что столкнулись два грузовых и пять легковых автомобилей. В результате аварии, по его словам, четыре человека погибли и пятеро госпитализированы.

Движение на трассе после аварии не прерывалось. Причины и подробности ДТП выясняются.

5 мая на Московской кольцевой автодороге столкнулись семь автомобилей. В результате аварии один человек попал в больницу, а крайние полосы дороги были перекрыты.

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