На МКАД ограничено движение из-за аварии с фурой
На 18 км МКАД близ столичного района Капотня произошла авария с участием двух грузовиков. В результате столкновения одна из машин опрокинулась, рассыпав свой груз — песок. Также произошел разлив топлива.
По данным сайта телеканала РЕН ТВ, сейчас движение транспорта частично ограничено — перекрыты три полосы МКАД. На месте происшествия работают спецтехника и сотрудники полиции, последствия аварии устраняются.
При инциденте никто серьезно не пострадал.
24 июня на западе столицы столкнулись автобус и грузовик.