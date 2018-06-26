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На МКАД ограничено движение из-за аварии с фурой

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Фото: РЕН ТВ
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На 18 км МКАД близ столичного района Капотня произошла авария с участием двух грузовиков. В результате столкновения одна из машин опрокинулась, рассыпав свой груз — песок. Также произошел разлив топлива.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, сейчас движение транспорта частично ограничено — перекрыты три полосы МКАД. На месте происшествия работают спецтехника и сотрудники полиции, последствия аварии устраняются. 

При инциденте никто серьезно не пострадал.

24 июня на западе столицы столкнулись автобус и грузовик.

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