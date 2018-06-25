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Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло в Саратове, пострадали девять человек, сообщил минздрав Саратовской области в понедельник, 25 июня.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, медики осмотрели пострадавших, четверо из них от госпитализации отказались.

«Пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от легкой до средней степени тяжести, тяжелых нет, детей нет», — отметили в минздраве.

Ранее в понедельник в Хабаровске в результате ДТП маршрутки с автобусом пострадали восемь человек.

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