Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло в Саратове, пострадали девять человек, сообщил минздрав Саратовской области в понедельник, 25 июня.

Как рассказали ТАСС в ведомстве, медики осмотрели пострадавших, четверо из них от госпитализации отказались.

«Пятерых направили в одну из больниц. У всех состояние от легкой до средней степени тяжести, тяжелых нет, детей нет», — отметили в минздраве.

Ранее в понедельник в Хабаровске в результате ДТП маршрутки с автобусом пострадали восемь человек.