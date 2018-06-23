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Микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись в Крыму

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Фото: РИА Новости/МЧС
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В Крыму столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть пострадавшие, их число уточняется.

Авария с участием микроавтобуса Volkswagen transporter и грузового автомобиля «КамАЗ» произошла на 274-м км трассы Джанкой–Керчь в 5:10, сообщает региональное управление МЧС. К месту происшествия немедленно направились спасатели. В ликвидации последствий принимали участие 10 человек и четыре единицы техники.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что пострадавших пятеро. По его словам, все они получили легкие травмы, детей среди них нет.

20 июня в 18 км от Симферополя столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли пять человек. По информации сайта kp.ru, легковая машина врезалась в фуру на скорости 155 км/ч. Все погибшие находились в салоне этого автомобиля. По предварительным данным, это были приезжие из Астрахани.

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