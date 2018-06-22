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Пустой автобус скатился с горы и попал в ДТП в Саратове

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Фото: Global Look Press
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Пассажирский автобус в Саратове скатился с горы под давлением собственной тяжести, врезался в иномарку, сбил пешехода и рухнул с ним с Набережной Космонавтов на парковку с машинами. Ни водителя, ни пассажиров в момент ДТП в салоне автобуса не было.

На место ЧП прибыли службы спасения и извлекли пострадавшего пешехода 30–35 лет. Он был госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ. Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» генеральный директор АО «Автокомбинат № 2» Андрей Беликов, автобус находился в исправном состоянии и ежемесячно проходил ТО. Вероятная причина ДТП — «безответственное поведение водителя», который поставил автобус на временный тормоз и покинул транспортное средство.

Беликов отметил, что водитель будет уволен без права дальнейшего трудоустройства на предприятии, а компания готова понести материальную ответственность перед пострадавшими. Известно, что у пострадавшего перелом обеих ног, также автобус смял три попавшиеся на его пути легковушки. Региональный СУ СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

21 июня шесть человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса на остановке в Липецке.

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