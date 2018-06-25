В Хабаровске в ДТП маршрутки с автобусом пострадали восемь человек

Маршрутный автобус с пассажирами и машина «УАЗ-Патриот» столкнулись 25 июня на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске.

«Погибших нет. Пострадавшие были», — приводит «РИА Новости» слова представителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

После ДТП во вторую краевую больницу поступило восемь пострадавших c переломами и ушибами, рассказали агентству в лечебном учреждении. При этом тяжелых травм никто не получил.

На месте аварии бригада второй пожарной спасательной части смыла горюче-смазочные материалы с проезжей части, чтобы предотвратить возгорание.

В Пензенской области 24 июня пострадали восемь человек при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля.