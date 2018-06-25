Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Красноярском крае

В результате ДТП, произошедшего в понедельник, 25 июня, в городе Ачинске Красноярского края, погибли два человека и пятеро пострадали.

Как сообщили ТАСС в городском управлении ГО, ЧС и ПБ, авария произошла на выезде из города.

«На выезде из Ачинска столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Hyundai. В результате ДТП погибли два человека, еще пятеро травмированы», — рассказали агентству.

Погибли пассажиры автомобиля ВАЗ, три человека получили легкие травмы, а двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в понедельник девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове.