Прохоров выиграл иск к Навальному о защите чести и достоинства на 1 рубль

Люблинский суд Москвы удовлетворил во вторник, 26 июня, иск предпринимателя Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному, взыскав 1 рубль в качестве моральной компенсации. Суд также обязал опровергнуть сведения в материале, опубликованном на сайте Navalny.com и на канале в YouTube, под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру» и удалить его.

«Исковые требования Прохорова Михаила Дмитриевича к Навальному Алексею Анатольевичу о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить», — цитирует RNS судью Марину Васину.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Навальный обязан сделать опровержение в течение 10 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

Суд также обязал блогера записать и опубликовать в интернете видеоролик, в котором он зачитывает резолютивную часть решения суда.

Представитель ответчика заявил о намерении обжаловать решение.

Михаил Прохоров в мае подал иск в суд о защите деловой репутации в связи с публикацией Навальным видеоролика о покупке бизнесменом виллы в Италии.