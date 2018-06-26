Лишенный прав водитель стал виновником ДТП в Биробиджане

В Биробиджане 25 июня водитель автомобиля ВАЗ-21063, будучи лишенный прав на управление транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автобусом.

В аварии на улице Косникова получили травмы водитель ВАЗ и пассажир автобуса, сообщили ИА ЕАОMedia в областной ГИБДД.

Несколько дней назад жителя Екатеринбурга признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Грузовик врезался в скорую помощь. Авария произошла на трассе Пермь–Екатеринбург. Подсудимый проведет два года в колонии-поселении.