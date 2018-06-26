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Лишенный прав водитель стал виновником ДТП в Биробиджане

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В Биробиджане 25 июня водитель автомобиля ВАЗ-21063, будучи лишенный прав на управление транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения.  В результате произошло столкновение с автобусом.

В аварии на улице Косникова получили травмы водитель ВАЗ и пассажир автобуса, сообщили ИА ЕАОMedia в областной ГИБДД.

Несколько дней назад жителя Екатеринбурга признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Грузовик врезался в скорую помощь. Авария произошла на трассе Пермь–Екатеринбург. Подсудимый проведет два года в колонии-поселении.

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