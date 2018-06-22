Водитель грузовика осужден за смертельное ДТП со скорой помощью на Урале

Житель Екатеринбурга признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Грузовик врезался в скорую помощь.

Авария произошла на трассе Пермь–Екатеринбург. Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом и грузом массой 19 т не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. Пациентка, находившаяся в медицинском автомобиле, получила тяжелые травмы. Она скончалась в больнице через пять дней.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил водителя грузовика к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. После освобождения он не сможет управлять транспортными средствами в течение полугода, сообщает «ТагилСити.Ру».