В ДТП на Украине пострадали восемь белорусов

Восемь белорусов пострадали в ДТП, произошедшем во Львовской области Украины, одна гражданка Белоруссии скончалась в больнице.

Авария произошла 23 июня, сообщила пресс-служба белорусского МИДа.

«В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадали девять граждан Беларуси, одна из которых (женщина) скончалась в больнице», — отмечается на странице в Twitter белорусского дипломатического ведомства.

ДТП произошло на участке автомобильной трассы Ковель–Жолква около города Великие Мосты, сообщила полиция, личности погибших установлены.

Предварительно, 59-летний водитель Skoda Octavia уснул за рулем, автомобиль оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области в воскресенье, 24 июня.