Внедорожник насмерть сбил маму с детской коляской в Краснодарском крае

В Туапсе водитель на Mitsubishi Outlander совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с детской коляской. Потерпевшая скончалась на месте, ребенок в больнице.

Наезд произошел на улице Фрунзе по дороге на дикий пляж. По данным очевидцев, водитель иномарки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ИА KrasnodarMedia. В результате наезда женщина скончалась на месте. Ребенок выжил, но сейчас находится в больнице.

Как сообщал портал iz.ru, в Хабаровске маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем «УАЗ-Патриот». В краевую больницу доставлены восемь пострадавших с переломами и ушибами.