Два человека пострадали при сходе с рельсов поезда в Австрии

Два человека пострадали при сходе с рельсов двух вагонов поезда в Австрии. Об этом сообщили в полиции.

По информации агентства Reuters, инцидент произошел 26 июня рядом с городом Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) около 7:15 по местному времени (8:15 мск).

В момент аварии в поезде находились около 80 пассажиров, большинство из них — дети.

Причины инцидента выясняются.

24 июня грузовой состав, перевозивший нефть из Канады в американский штат Оклахома, сошел с рельсов к югу от города Дун в Айове. В результате произошла утечка 5,5 тыс. баррелей продукта (870 тыс. л), часть попала в близлежащие водоемы.