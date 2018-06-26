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Два человека пострадали при сходе с рельсов поезда в Австрии

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Два человека пострадали при сходе с рельсов двух вагонов поезда в Австрии. Об этом сообщили в полиции. 

По информации агентства Reuters, инцидент произошел 26 июня рядом с городом Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) около 7:15 по местному времени (8:15 мск).

В момент аварии в поезде находились около 80 пассажиров, большинство из них — дети. 

Причины инцидента выясняются. 

24 июня грузовой состав, перевозивший нефть из Канады в американский штат Оклахома, сошел с рельсов к югу от города Дун в Айове. В результате произошла утечка 5,5 тыс. баррелей продукта (870 тыс. л), часть попала в близлежащие водоемы.

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