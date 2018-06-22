Прямой эфир

Грузовой поезд сошел с рельсов в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупная железнодорожная авария произошла под городом Сибай в Башкирии. Там сошли с рельсов четыре вагона грузового состава, груженные рудой.

Погибших и пострадавших нет, уточнили порталу «МедиаКорСеть» в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. Однако на нерегулируемом переезде, в районе которого произошла авария, образовалась большая пробка.

Причины случившегося сейчас выясняются. Местные жители между тем уверены, что авария случилась из-за гнилых шпал. Этот переезд давно не ремонтировался.

Портал iz.ru 18 июня сообщил о том, что в Иркутской области в районе станции Тайшет сошли с рельсов и перевернулись пять грузовых вагонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Треть путешественников прощает соседу по поезду громкий храп
Движение скоростных поездов в Париже приостановили из-за родов у пассажирки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017