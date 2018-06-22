Грузовой поезд сошел с рельсов в Башкирии

Крупная железнодорожная авария произошла под городом Сибай в Башкирии. Там сошли с рельсов четыре вагона грузового состава, груженные рудой.

Погибших и пострадавших нет, уточнили порталу «МедиаКорСеть» в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. Однако на нерегулируемом переезде, в районе которого произошла авария, образовалась большая пробка.

Причины случившегося сейчас выясняются. Местные жители между тем уверены, что авария случилась из-за гнилых шпал. Этот переезд давно не ремонтировался.

Портал iz.ru 18 июня сообщил о том, что в Иркутской области в районе станции Тайшет сошли с рельсов и перевернулись пять грузовых вагонов.