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Группа «Звери» отменила запланированное в Киеве выступление

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российская группа «Звери» отменила свое выступление на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля.

«Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль», — говорится в сообщении группы в Instagram.

При этом музыканты выразили надежду, что им еще удастся выступить перед фанатами в скором времени.

На момент написания новости группа числилась в числе выступающих на официальном сайте фестиваля.

18 мая музыканты группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов получили награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Приз был присужден за работу в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Лента рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Билык сыграл роль Майка Науменко, в Виктора Цоя перевоплотился корейский актер Тео Ю, а роль жены фронтмена группы «Зоопарк» досталась Ирине Старшенбаум.

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