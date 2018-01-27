Лидер группы «Звери» доказал кражу песни создателями фильма «Выпускной»

Солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) доказал в суде факт незаконного использования его песни «Южная ночь» в трейлере фильма «Выпускной», который вышел на экраны в 2014 году. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Артист рассказал, что перед выходом картины ее создатели обращались к нему с просьбой использовать эту композицию. Однако сценарий фильма не впечатлил лидера группы, и он отказал в праве на использование песни. Несмотря на это, песня все равно вошла в трейлер фильма.

«После трех лет борьбы за справедливость и шести судебных процессов представители кинокомпании «Централ партнершип» и кинокомпании «Лунапарк» в последнем судебном заседании признали кражу интеллектуальной собственности Ромы Зверя», — говорится в сообщении.

Согласно решению Арбитражного апелляционного суда, создатели фильма должны выплатить артисту 500 тыс. рублей.

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