Прямой эфир

Лидер группы «Звери» доказал кражу песни создателями фильма «Выпускной»

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) доказал в суде факт незаконного использования его песни «Южная ночь» в трейлере фильма «Выпускной», который вышел на экраны в 2014 году. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Артист рассказал, что перед выходом картины ее создатели обращались к нему с просьбой использовать эту композицию. Однако сценарий фильма не впечатлил лидера группы, и он отказал в праве на использование песни. Несмотря на это, песня все равно вошла в трейлер фильма.

«После трех лет борьбы за справедливость и шести судебных процессов представители кинокомпании «Централ партнершип» и кинокомпании «Лунапарк» в последнем судебном заседании признали кражу интеллектуальной собственности Ромы Зверя», — говорится в сообщении.

Согласно решению Арбитражного апелляционного суда, создатели фильма должны выплатить артисту 500 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru писал, что российская музыкальная группа «Мы» объявила о прекращении своей деятельности после убийства 19-летней студентки соседом по квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Massive Attack и Gorillaz выступят на московском фестивале Park Live в июле
The Prodigy в марте приедет с туром по городам России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017