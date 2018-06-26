Глава МИД Украины назвал Россию «спонсором терроризма»

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия «сознательно спонсирует терроризм» и «участвует в пытках» задержанных на территории Донбасса украинцев. Такое мнение он выразил в ходе брифинга о «преступлениях России» для представителей дипломатического корпуса.

«Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют», — цитирует политика агентство «РИА Новости».

Министр отметил, что Украина предпринимает все необходимые шаги, чтобы Россию в мире считали «страной-агрессором».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая пришла после госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию (АТО).

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО на «Операцию объединенных сил». Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.