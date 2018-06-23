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В Госдуме ответили на «кражу названия» у Украины

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Фото: facebook.com/larysa.nitsoi
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В Государственной думе прокомментировали призыв украинской писательницы Ларисы Ницой о переименовании России в Московию.

Автор книг для детей заявила, что на самом деле украинцы являются русскими, а название «Русь» украл император России Петр I.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, говоря о заявлении Ницой, отметил, что скорее Украина «украла у Руси Киев». «Вообще-то Киевская Русь. Всё (Россия и Украина. — Ред.) было Киевской Русью», — напомнил он, передает «РИА Новости».

«Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше», — резюмировал депутат.

Лариса Ницой известна нетерпимостью к русскому языку. В начале июня возмутилась тем, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривают по-русски, а в 2016 году угрожала торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке.

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