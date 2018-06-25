Литва призвала Евросоюз запретить российские телеканалы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз принять меры к тому, чтобы сделать телеканалы РФ, которые он считает пропагандистскими, недоступными для жителей Европы.

Об этом литовский дипломат заявил в понедельник, 25 июня, в Люксембурге, сообщает ТАСС.

«Прежде всего мы должны устранить наши слабые места — перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран — членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе», — отметил глава МИД Литвы.

В 2016 году в Литве заявили о блокировке сайтов, транслирующих российские телеканалы.