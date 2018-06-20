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Грибаускайте оценила вероятность «вторжения» России в Литву

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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Chris Kleponis
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Вероятность нападения Россия на Литву можно оценить как «значительную», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте

«Опасность велика, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто нас не нападет. Мы должны быть готовы: мысленно, политически, технологически, сердцем и душой, — сказала она в интервью немецкому журналу Spiegel.

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Политик обратила внимание, что российские войска, размещенные на границе с Прибалтикой и Польшей в 10 раз сильнее, чем войска НАТО.

По ее словам, западные страны довольно наивны, когда дело доходит до оценки России и «просыпаются» только тогда, когда Москва «вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами».

Что касается невоенных угроз, Грибаускайте отметила устойчивость населения Литвы к манипуляциям со стороны. В качестве примера она привела группу «очень активных блогеров», которые разоблачают фейковые новости.

Кроме того, литовский лидер упомянула и российский газовый проект «Северный поток-2», указав на то, что «энергия и политика всегда неразлучны» и тот, кто зависит от поставок энергоресурсов одной страны, делает себя политически уязвимым.  

Грибаускайте и ранее заявляла об угрозе, которая якобы исходит со стороны России. Так, в прошлом году она заявила, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатываются сценарии нападения на западные страны.
 

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