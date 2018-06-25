На Сардинии открылся российский ресторан

В Порто-Черво на Сардинии (Италия) открылся ресторан международного бренда Novikov Restaurant&Bar. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Заведение расположено в самом сердце Коста-Смеральды. Ресторан Аркадия Новикова предлагает новые кулинарные решения в паназиатской кухне. Блюда интерпретированы по-новому с помощью использования традиционных для местности ингредиентов.

«Основной целью создателей нового проекта было сохранение духа лондонского Novikov Restaurant&Bar, с которого начиналась история бренда, при этом с добавлением исключительной чарующей атмосферы теплого морского побережья», — заявили представители организации.

Дизайном интерьера занималась компания Noor — ранее она работала со многими ресторанами и гостиницами.

Изюминкой нового ресторана стал мраморный суши-бар внутри заведения и летняя терраса с видом на пирс Порто-Чрево.