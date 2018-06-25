Сенатор и экс-глава ГИБДД выступили против автоматического списания штрафов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева выступила против поправок, в соответствии с которыми в будущем судебные приставы смогут автоматически, без возбуждения исполнительного производства, списывать штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), если они не превышают 3 тыс. рублей.

По словам сенатора, автоматическое списание штрафа недопустимо, потому что лишает человека конституционного права на защиту, передает «РИА Новости».

Экс-глава ГИБДД, бывший сенатор Владимир Фёдоров согласен с мнением Афанасьевой. По его словам, право на защиту должно быть у каждого.

«Административный кодекс предусматривает, что человека должны поставить в известность в постановлении. После этого он может опротестовать штраф или выплатить его», — цитирует НСН бывшего главу ГИБДД.

При этом Фёдоров не стал предсказывать судьбу готовящегося в Госдуме законопроекта.

«Я не знаю, будет ли он принят», — отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на документ сообщили, что банки будут списывать штрафы, если они не оплачены в течение двух дней после получения уведомления от Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С инициативой выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, автоматическое списание штрафов в размере до 3 тыс. рублей снизит количество взяток и позволит повысить эффективность работы ФССП.