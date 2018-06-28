Цепная денуклеаризация

Атомные реакторы — будничная проза сегодняшнего быта, экономики, инфраструктуры Европы. Буржуйкой не обогреться, лучиной не озарить. В общем, заявления общества о необходимости сравнительно дешевой энергии в больших количествах всегда приводят к рациональному выводу: да, АЭС нужно строить. Специалисты по атомной энергетике даже уверяют, что при грамотном использовании реакторов можно свести их опасность к нулю. Однако население, проживающее в местах размещения действующих атомных станций, массово и мощно протестует против их эксплуатации. В этой ситуации властям различных стран приходится буквально лавировать, выстраивая политику атомной энергетики. Подробности — в материале портала iz.ru.

Меняем атомное ядро на нефти ведро

Красноречивый пример — периодическое изменение позиции Евросоюза в отношении атомных электростанций. В 80-е годы прошлого века АЭС в Старом Свете строились активно и рассматривались в качестве энергетики будущего — относительно дешевой, экологически чистой, безопасной и практически неиссякаемой.

На рубеже второго и третьего тысячелетий маятник качнулся в сторону отказа от мирного атома. Теперь уже были найдены подтверждения тому, что этот вид энергии дороже любого другого, а «экологическая чистота» и «ядерная электростанция» — понятия-антонимы. Ближе к концу первого десятилетия XXI века атомная энергетика вновь начала приветствоваться и поддерживаться. С другой стороны, речь о закрытии АЭС — важный пункт в программах тех европейских политиков, что желают пробиться на вершину власти и удержаться на ней.

В 2000 году в Германии правительство Герхарда Шрёдера договорилось с четырьмя крупными энергетическими компаниями — E.ON, RWE, Vattenfall и EnBW — о постепенной остановке (в период с 2008 по 2022 год) работы 17 атомных станций общей мощностью 20,3 ГВт. Это составило 23,3% от объема выработки электричества в стране на момент 2008 года. В 2010-м правительство, возглавляемое Ангелой Меркель, продлило сроки эксплуатации атомных станций до 2036 года. Правда, после фукусимской аварии 2011-го госпожа канцлер срочно изменила цифры — в сторону сокращения. Кроме того, пошли разговоры о необходимости разработки «малых модульных АЭС», более безопасных, дешевых, рентабельных и т.д.

аэс3 Французская атомная электростанция «Фесенайм» Фото: Global Look Press/Patrick Seeger

Европейская пресса любит использовать аварию на АЭС «Фукусима» в качестве причины очередного изменения позиций стран ЕС по отношению к перспективам атомной энергетики на континенте. На самом деле вряд ли фукусимскую катастрофу можно считать действительно камнем, выбитым из фундамента ядерной энергетики Старого Света — в свое время даже Чернобыль не остановил эксплуатацию уже имевшихся на континенте АЭС и строительство новых. Правильнее говорить о том, что фактор Фукусимы смогли грамотно использовать в своих интересах те, кто производит электричество с помощью других источников. В первую очередь и главным образом — нефте- и газодобывающие компании. А потом уже предприятия, специализирующиеся на генерировании энергии с помощью ветра и солнца.

Поскольку известно, что недра Европы (за исключением норвежских) нефтью не богаты, денуклеаризация ЕС дает хороший шанс обогатиться нефтедобывающим компаниям с неевросоюзной «пропиской». А если вспомнить, что в трамповской программе возвращения величия Америке заметное место занимает навязывание Европе поставок из США сжиженного природного газа, то не покажется невероятным, что на многих евролидеров и в первую очередь Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона давят именно из Вашингтона. Где стремятся не допустить возвращения ЕС к программе развития и распространения АЭС.

Здесь уместно будет вспомнить, что, по утверждению французского независимого интернет-издания Atlantico, 75% электричества во Франции производится на АЭС. Закрыть атомные станции и вернуться к керосиновым фонарям на улицах — это так романтично. Но вряд ли практично.

Впрочем, как считают некоторые эксперты, такое лоббирование никогда не обходилось без принципа личной материальной заинтересованности тех, на которых давят, но пока нет неопровержимых доказательств, аналитики не забывают использовать получивший в последнее время широкое применение термин «с высокой долей вероятности».

Не отдавай будущим поколениям то, что можешь взять сегодня

В настоящее время в странах ЕС (включая пока еще не вышедшую Великобританию) насчитывается 55 АЭС. Общее количество установленных на них реакторов — 131. В общем количестве электроэнергии, производимой в этих государствах, на долю атомных станций приходится от 11 до 30%. Такой разлет статистики имеет под собой далеко не природные основания.

Меняются цифры в зависимости от того, какие ветры дуют на дворе. Если общая направленность «давайте развивать ядерную энергетику, это дешевый и практически неиссякаемый источник электричества, процент подрастает, чтобы показать значимость сферы. Соответственно, на страницы газет попадают и цены производимого мегаватта газовыми турбинами (55 евро/мВт/ч) и АЭС (43 евро/мВт/ч).

Если в силе движение зеленых за закрытие атомных станций и общая направленность энергетической политики ЕС — в ту же сторону, мы узнаем, что мегаватт, добываемый при помощи солнечных батарей и ветра, стоит всего €30. При этом о дороговизне обслуживания и содержания оборудования, сильной ограниченности распространения солнечных батарей (в пасмурной Германии, например, они не так чтобы на каждом шагу встречаются) — ни слова.

аэс1 Ветряная электростанция. Болгария, Калиакра Фото: Global Look Press/M. Woike

Согласно данным, представленным СМИ главой Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association — WNA) Агнетой Ризинг, атомные электростанции в странах Евросоюза производят 27% от общего количества электроэнергии. Международная ассоциация предприятий атомной промышленности FORATOM убеждена, что европейскому сообществу есть необходимость поддерживать нынешний потенциал ядерной энергетики как минимум до 2050 года, однако правительства ведущих стран «Содружества 27» обнаруживают явное стремление к обратному и, похоже, серьезно решили посоревноваться в игре «кто быстрее закроет свои АЭС».

Между тем ученые Германии, Франции, Испании настаивают, что станции постройки 1980-х годов, рассчитанные на использование по крайней мере в течение 40 лет, далеко не выработали свой ресурс, соответствуют нормам безопасности, и их эксплуатация может быть продлена еще на 10–20 лет. Британские специалисты вообще приходят к выводу, что современные АЭС могут работать и до достижения 80-летнего возраста. Но…

аэс4 Вид с воздуха на японскую атомную электростанцию ​​«Фукусима» Фото: Global Look Press/z03

Сразу после трагедии на Фукусиме, Ангела Меркель созвала совещание по безопасности, на котором в течение 12 часов убеждала партнеров по правящей коалиции, что «с атомом пора кончать». И лучше это сделать к 2022 году (между прочим, именно к этой дате истекут полномочия действующего канцлера ФРГ).

Франция, где в соответствии с общими настроениями ЕС шли разговоры о прекращении функционирования АЭС к 2030 году, тоже заговорила об ускорении этого процесса.

При этом Венгрия, наоборот, решила построить у себя новую атомную электростанцию. Процесс развития атомной энергетики распространяется всё сильнее за пределами ЕС: АЭС у себя будут строить Турция, Саудовская Аравия, Белоруссия. Почему же в Евросоюзе так заторопились сворачивать атомные программы?

«Когда же мы будем делить наши деньги?»

Виной всему, как обычно, деньги. Атомные электростанции нельзя просто закрыть, повесив замок. Их надо останавливать и выводить из функционирования целым комплексом работ. Можно, конечно, если инспектирование объектов показывает, что их состояние гарантирует безопасную работу в течение 20, а то и 40 лет, продолжать производить электроэнергию. И даже наверно можно стойко выдерживать конкуренцию со станциями, работающими на ископаемом сырье.

Но предварительная калькуляция показывает, что на остановку и полный вывод из эксплуатации 58 французских реакторов должно быть выделено из бюджета страны (кармана налогоплательщика) €54 млрд. Кроме того, предстоит еще построить и запустить в рамках реализации программы Cigeo геологическое хранилище радиоактивных отходов стоимостью в €25 млрд.

Германия выделяет на остановку и вывод своих 17 блоков €38 млрд. Управление по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании считает, что на все необходимые процессы и операции на территории Туманного Альбиона потребуется £117 млрд.

аэс Вид на заброшенный реакторный блок номер 8 на атомной электростанции в Лубмине, Германия Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

И это еще не всё. Станам Восточной Европы, входившим когда-то в социалистический блок, а ныне сменившим ориентацию на евросоюзную (Чехия, Болгария, Румыния, Словакия) самим решить задачи финансирования названных работ не по карману. Значит, если ЕС решает денуклеаризироваться окончательно, полностью и бесповоротно, ему придется заставить богатые государства взять на себя материальную помощь.

Понятно, что через 20 или 40 лет вопрос замены остановки старых реакторов (и возможно, замены их новыми, более безопасными, более производительными и более дешевыми) всё равно возникнет. И какие-то деньги всё равно придется выделять. Только в те времена рулить процессами будут другие люди. А нынешним лоббистам ждать десятилетия нет никакого резона.

При этом для России важно, что, по мнению Ника Батлера, приглашенного профессора и председателя правления King's Policy Institute при Королевском колледже Лондона, «опыт Европы в выводе атомных реакторов из эксплуатации минимален, технологические инновации практически отсутствуют. Учитывая сложившуюся ситуацию, большую часть работы по выводу реакторов из эксплуатации придется выполнять неевропейским компаниям. Этот приз является весьма ценным».

С учетом начавшейся торговой войны между США и ЕС искать партнеров («ничего личного, только бизнес»), умеющих выводить реакторы из эксплуатации, европейские государства будут не за Атлантическим океаном. Высококвалифицированных ядерщиков в России поболе, чем в любой другой стране мира.