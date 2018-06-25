Тулу подготовят к отопительному сезону за 240 млн рублей

В Туле на замену ветхих сетей жизнеобеспечения планируется потратить 240 млн рублей. Об этом сообщил замглавы городской администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

По словам чиновника, которые приводит ИА «Тульские новости», на данный момент уже заменено около 10% ветхих тепловых сетей, 22% водопроводных путей и около 20% сетей водоотведения. В общей сложности должно быть обновлено 29 участков сетей.

Сейчас продолжается капитальный ремонт напорной канализации в районе Павшинского моста - он выполнен на 50%. Кроме того, перекладывают сети канализации по гарнизонному проезду Тулы — эти работы почти закончены.

Портал iz.ru в начале июня сообщал о том, что в Туле произошла коммунальная авария, в результате которой без воды остались жители нескольких районов города. Причиной ЧП стало упавшее на линию электропередач дерево.