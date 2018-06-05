Жители Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии

В нескольких районах Тулы произошло коммунальное ЧП из-за падения дерева на линию электропередач. Насосы на Песоченском водозаборе остались без питания, в итоге местные жители остались без воды.

По данным администрации, проблемы наблюдались в южной части города, Советском, Привокзальном, Центральном районах, а также в поселках Косая Гора и Скуратово. На водоканале уточнили, что подача воды продолжалась на пониженном давлении.

Причиной аварийной ситуации стало падение дерева на кабельную линию, которая питает насосы на Песоченском водозаборе. Специалисты провели работы по восстановлению электроснабжения, сообщает ИА «Тульские новости».

После окончания работ коммунальщики прогнозируют ухудшение качества воды, она может стать мутной.