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Электричество вернули в дома 16 тыс. жителей Пензенской области

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В Пензенской области аварийные бригады устранили последствия урагана, который обрушился на регион накануне. Электроснабжение было восстановлено в 12 районах области.

В общей сложности свет был отключен в 48 населенных пунктах, более 5 тыс. жилых домах и на 13 социальных объектах. Без электричества до сегодняшнего утра оставалось около 16 тыс. жителей Пензенской области.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что всего в восстановительных работах были задействованы 60 бригад «Пензаэнерго» и 68 единиц техники.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что штормовой ветер пронесся накануне не только по областям Поволжья, но и Центральной России. Пострадали 57 человек. Так, из-за урагана только в ЦФО оказались обесточенными более 150 населенных пунктов.

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