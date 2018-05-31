Газоснабжение в Тульской области восстановят к концу дня

В Тульской области при плановом обходе газопровода высокого давления диаметром 400 мм специалисты алексинского филиала АО «Газпром газораспределение Тула» обнаружили утечку газа во фланцевом соединении.

Для устранения инцидента было принято решение об отключении газоснабжения потребителям микрорайона Петровка в городе Алексине, деревнях Мичурино, Дулево, Зайцево и селе Пушкино, а также семи предприятиям коммунально-бытового хозяйства, передает ИА «Тульские новости». До конца дня подача будет полностью восстановлена.

Ранее в Самарской области произошла авария, в результате которой без газа остались более 3 тыс. человек. Информация о повреждении газопровода высокого давления диаметром 150 мм в поселке Балашейка поступила днем 14 мая. Произошедшее не повлияло на работу социально значимых объектов.