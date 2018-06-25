Изготовлена турбина для атомного ледокола «Урал»

Российский морской регистр судоходства принял турбину ТНД-17, изготовленную для атомного ледокола «Урал». Об этом сообщила в понедельник, 5 июня, пресс–служба Уральского турбинного завода.

Турбина — шестая для серии новых российских ледоколов проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал»).

Предприятие для каждого из них изготовило по две турбины и два конденсатора, передает телеканал «Звезда».

Применение электрической схемы движения значительно повысит маневренность ледоколов, отмечается в сообщении завода, и позволит использовать мощность реактора практически мгновенно, без инерции, что свойственно для традиционных приводов.

В апреле в Петербурге завершили испытания защиты на атомном ледоколе «Арктика».