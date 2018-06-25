Судно связи «Иван Хурс» передано ВМФ России

Судно связи «Иван Хурс» передали 25 июня Военно-морскому флоту России на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе предприятия.

«На судне поднят флаг Военно-морского флота РФ», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

«Ивана Хурса» заложили осенью 2013 года. Это второе судно проекта 18280. Суда этого проекта призваны обеспечивать связь и управление флотом.

В середине июня 2018 года завершились госиспытания судна, после чего оно вернулось в Санкт-Петербург. «Иван Хурс» имеет водоизмещение около 4 тыс. т, скорость хода достигает 20 узлов (37 км/ч), дальность плавания составляет 8 тыс. миль (14,8 тыс. км).

Головное судно проекта 18280 «Юрий Иванов» заложили в 2004 году, а передали Северному флоту в 2015 году.

Северный флот 25 июня завершил самый масштабный за последние 10 лет сбор-поход. В учениях в Баренцевом море участвовали, в частности, 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.