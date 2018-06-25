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Военные игры НАТО предсказали поражение от России из-за плохих дорог

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Проведенные Пентагоном военные игры показали, что в случае начала войны плохие дороги не позволят США вовремя остановить российские войска в Прибалтике и Польше.

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Бывший представитель США в НАТО Дуглас Льют напомнил, что страны Восточной Европы вошли в Североатлантический альянс еще в 2004 году, но тогда никто не задумывался о необходимости переброски сил и средств, пишет The Washington Post.

Он отметил, что при переброске войск из Западной Европы в Литву главной проблемой станет необходимость перейти на железнодорожную колею другого размера. А единственная автомобильная дорога из Польши в Литву петляет между болотами и может быть полностью заблокирована одной перевернутой фурой.

Кроме того, существуют и бюрократические проблемы. К примеру, переброска войск по территории Германии может проводиться только ночью, а власти Швеции требуют заранее предоставлять им заявку для передвижения техники.

По словам командира одного из подразделений американской армии Адама Лэки, проблемы возникают уже сейчас, когда войска просто передвигаются для проведения учений. К примеру, из Грузии военная техника возвращалась в Германию в течение четырех месяцев. Все это время солдаты сидели на базе без оружия и средств передвижения.

В апреле сообщалось, что железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии могут стать проблемой для перемещения натовских войск в случае конфликта с Россией. Причиной этого является разная ширина колеи в Европе и Прибалтике, где пути не меняли со времен СССР.

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