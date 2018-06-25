Английские болельщики пришли в восторг от ЧМ-2018 в России

Англичане влюбились в Россию, несмотря на разговоры до старта ЧМ. Журналисты «Би-би-си» пугали британцев рассказами о хулиганах и преступности на улицах. Фанаты с Туманного Альбиона в восторге от русского гостеприимства. Сборная выигрывает — британцы танцуют в Нижнем Новгороде на улице.

Есть среди гостей и невезучие болельщики. Дуглас Моретон только в России понял, что оставил билет на матч дома в Бристоле. Крупнейшую победу своей команды на мундиале фанат увидел по телевизору.