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Английские болельщики пришли в восторг от ЧМ-2018 в России

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Англичане влюбились в Россию, несмотря на разговоры до старта ЧМ. Журналисты «Би-би-си» пугали британцев рассказами о хулиганах и преступности на улицах. Фанаты с Туманного Альбиона в восторге от русского гостеприимства. Сборная выигрывает — британцы танцуют в Нижнем Новгороде на улице.

Есть среди гостей и невезучие болельщики. Дуглас Моретон только в России понял, что оставил билет на матч дома в Бристоле. Крупнейшую победу своей команды на мундиале фанат увидел по телевизору. 

 

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