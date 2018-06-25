Ракетные войска КНР провели стрельбы новыми крылатыми ракетами

Успешные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами провели ракетные войска народно-освободительной армии Китая. Стрельбы прошли на минувших выходных, речь идет о новых ракетах наземного базирования DF-10A.

Об испытании ракет сообщил в понедельник, 25 июня, информационный сайт Sina.

Целями в ходе стрельб были несколько многоэтажных зданий, ракеты их уничтожили прямым попаданием, отмечает издание. Где проводились учения и какие именно войска в них были задействованы, не уточняется.

Крылатую ракету DF-10 впервые представили общественности на военном параде в 2009 году, она способна поражать наземные и надводные цели на дальности от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. км. DF-10 несет как обычную, так и ядерную боеголовку массой до 500 кг, отмечает СМИ.

Баллистическая ракета средней дальности нового поколения DF-10 поступила на вооружение в ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в апреле.