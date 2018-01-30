Украина испытала первую крылатую ракету собственного производства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

«Испытания — очень важное для нас событие, поскольку после тотального разоружения армии в соответствии с Будапештским меморандумом у вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», — заявил глава СНБО.

По словам Турчинова, данная ракета «способна точно поражать наземные и морские цели», сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом он отметил, что дальность ее действия и боевое снаряжение не противоречат международным соглашениям для такого вида вооружения.