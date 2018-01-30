В Госдуме считают туфтой испытание украинской крылатой ракеты

Украина не способна создать конкурента российской крылатой ракете «Калибр» и американскому «Томагавку». Заявление Турчинова — туфта, заявил порталу iz.ru председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Украина испытала первую крылатую ракету собственного производства, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. По словам Турчинова, данная ракета «способна точно поражать наземные и морские цели». Также он отметил, что дальность ее действия и боевое снаряжение не противоречат международным соглашениям для такого вида вооружения.

«Во-первых, это маловероятно, а во-вторых, однозначно не конкурентоспособно ни с нашим «Калибром», ни с «Томагавками». У них отдельные заделы были, они собирают по частям и всё неудачно. Турчинов известный обманщик. Скорее всего, это чисто пропагандистская акция, чтобы на фоне вот этих всех мероприятий, которые американцы объявляют, показать «вклад» украинцев в дело последующей дестабилизации на рубежах России. Это всё туфта», — сказал Шаманов.

По мнению депутата, у украинцев сегодня нет шансов создать крылатую ракету.

«Это не такое простое дело. Необходимы технологические решения, отработанные многими годами. Это же не так, что выключатель пустить и свет появился, выключил его — и света нет. Они не способны это сделать», — подчеркнул Шаманов.