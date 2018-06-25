Заключенных в колониях Забайкалья начнут кормить мраморной говядиной

Блюда из мраморной говядины появятся в рационе заключенных в колониях Забайкальского края. Об этом сообщает краевое управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

Ведомство отмечает, что производственный сектор развивается, позволяя колониям не только получить прибыль, но и расширить меню для осужденных.

«Одним из новых направлений такого развития является введение в рацион питания для осужденных мраморной говядины за счет приобретения и выращивания крупного рогатого скота», — приводит «РИА Новости» сообщение УФСИН.

Сообщается, что для одной из колоний Нерчинска уже закуплено более 100 голов телят специальной мясной породы. Заключенные будут сами пасти коров и смогут направить полученный доход на погашение исковых обязательств.

Ранее сообщалось, что в исправительных колониях Калининградской области организован показ матчей чемпионата мира по футболу 2018.