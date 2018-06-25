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Двухлетний ребенок утонул в ручье в Магадане

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Следователи проводят проверку по факту гибели двухлетнего мальчика в Магадане. Ребенок утонул в ручье во время отдыха с мамой.

Три жительницы поселка Сокол отправились на ручей с детьми. В определенный момент одна из мам поняла, что ее сына нет в поле зрения. Женщины отправились на поиски двухлетнего ребенка и спустя некоторое время обнаружили его в воде ниже по течению. Малыш уже не подавал признаков жизни.

На место была вызвана скорая помощь, медки констатировали смерть мальчика. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Следователи осмотрели место происшествия и произвели замеры глубины и ширины ручья. Назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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