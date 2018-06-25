Центр реабилитации в Ленобласти приютил двух медвежат с Алтая

В центр реабилитации диких животных «Велес» в Ленинградской области прибыли двое медвежат из Алтайского края. Детенышей изъяли у владельца, который незаконно содержал их у себя во дворе и планировал развлекать туристов.

По словам сотрудников центра, медвежата больше суток провели в дороге и уже освоились на новой территории. Как сообщает телеканал «78», пока остается открытым вопрос с их мамой. Медведица осталась у прежнего хозяина, он не намерен без решения суда отдавать хищницу.

Ранее сообщалось, что ученые из Кроноцкого заповедника на Камчатке присвоили медведице Матрене, которая сумела сохранить весь выводок из четырех медвежат до третьего года жизни, неофициальный статус матери-героини.