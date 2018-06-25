Фигуранту дела о подготовке теракта в Петербурге дали 2,5 года тюрьмы

В Санкт-Петербурге вынесен первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Шамиль Омаргаджиев получил 2,5 года колонии общего режима за то, что знал о готовящемся теракте, но не сообщил об этом. Кроме того, его обвиняли в незаконном хранении оружия. Он должен также заплатить штраф в 50 тыс. рублей.

Как уточняет телеканал «78», Омаргаджиев был приятелем Евгения Ефимова, который, как считает следствие, планировал взорвать Казанский собор. Они не раз обсуждали планы организации теракта. Во время обыска у Омаргаджиева обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему. В ходе разбирательства он полностью признал вину.

Сам Ефимов был арестован в декабре 2017 года по обвинению в подготовке теракта. Сообщалось, что он является сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) и уже начал делать бомбу для реализации задуманного.

Теракт, который планировался на 17 декабря прошлого года, удалось предотвратить. Причастные к его планированию, в том числе и Омаргаджиев, были задержаны 15 декабря.

В ФСБ также рассказали, что главари ячейки ИГ находились за рубежом и инструктировали боевиков через мессенджер Telegram.