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Петроглифы нашли в Хабаровском крае благодаря низкому уровню воды в Амуре

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Новые наскальные рисунки нашли специалисты в Хабаровском крае в Сикачи-Аляне. Петроглифы удалось изучить благодаря необычайно низкому уровню воды в реке Амур.

Валуны с древними рисунками ранее были скрыты под водой. Ученые воспользовались тем, что уровень воды в Амуре спал, и изучили наскальную живопись. Часть рисунков еще в прошлом веке описал академик Окладников, но они долгое время были недоступны для новых исследований. Некоторые петроглифы ранее не были известны науке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры, новые изображения похожи на волка или барана, а также на личину.

Валуны с наскальной живописью вблизи села Сикачи-Алян в течение нескольких лет числятся в предварительном списке объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Петроглифы подвергаются разрушению как из-за природных факторов, так и из-за вандалов. Территория не обеспечена охраной. По решению суда оформить право собственности на объект должно Росимущество.

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