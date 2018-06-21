Археологи нашли в Туве древнюю мумию

В Туве археологи обнаружили мумию, предположительно I века до нашей эры. В экспедиции участвуют сотрудники Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

В ходе раскопок специалисты нашли каменный ящик, в котором находились мумифицированные останки. Отмечается, что у мумии сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе над находкой приступили реставраторы экспедиции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Полевой сезон экспедиции петербургских археологов в Туве начался в мае. Работы проводятся в рамках гранта Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно- Шушенской ГЭС.

В конце апреля сотрудники сиднейского Университета обнаружили мумию в древнеегипетском саркофаге, который ранее считался пустым. В течение 150 лет экспонат выставлялся в музее. Крышку решили снять только в 2018 году и обнаружили внутри человеческие останки.