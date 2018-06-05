Художественные работы Шойгу впервые представили на выставке в Туве

Художественные работы министра обороны России Сергея Шойгу впервые представили публике на выставке в Туве. Об этом сообщили в департаменте культуры министерства.

В экспозиции представлены живопись, графика, а также художественная резьба по дереву в исполнении Шойгу. Среди представленных изделий — шкатулки, вазы и скульптуры. В Минобороны отметили, что особого внимания заслуживают работы министра в жанрах живописи и графики, сообщает RT. Выставка будет открыта до конца июня.

Ранее сообщалось, что экспонаты первой персональной выставки британского стрит-арт-художника и провокатора Бэнкси в Москве застрахованы на £10 млн.