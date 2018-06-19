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Археологи датировали канозерские петроглифы VI тысячелетием до н.э.

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Фото: commons.wikimedia.org
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Сотрудники Кольской археологической экспедиции обнаружили орудия труда, которыми были сделаны наскальные рисунки-петроглифы. Они подтвердили гипотезу ученых о возрасте рисунков. Он оценивается в 6 тыс. лет.

«Работа археологов и их находки позволили подтвердить гипотезу о шеститысячелетнем возрасте петроглифов Канозера, которые являются древнейшими из обнаруженных на Кольском полуострове», — цитирует ТАСС директор музея «Петроглифы Канозера» Владимир Перевалов.

Также были обнаружены осколки керамических изделий, сколы слюды. Они могли появиться в процессе выбивания рисунков на камнях.

Предыдущая экспедиция археологов на Канозеро состоялась в 2015 году. В марте 2018 года музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» сообщил о возобновлении археологических раскопок на острове Каменный.

Петроглифы Канозера входят в пятёрку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Комплекс петроглифов расположен в районе Канозера на юго-востоке Мурманской области. В него входят 1,2 тыс. изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты, рыбалки. Ученые первоначально относили рисунки к IV тысячелетию д.н.э.

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