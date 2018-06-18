Ученые обнаружили самые древние следы курения

Исследователи обнаружили в США самое древнее свидетельство курения — трубку с никотином, которая была изготовлена приблизительно 1,6 тыс. лет до нашей эры.

Как сообщает «360» со ссылкой на журнал Science, специалисты изучили артефакты, найденные в ходе раскопок в штате Алабама в 1930-е годы, в том числе курительную трубку. Сейчас место раскопок затоплено из-за недавно построенной плотины, расположенной около города Гантерсвилла.

В трубке с помощью масс-спектрометрии были обнаружены четкие следы никотина. При этом кости животных, найденные рядом с ней, были датированы 1685–1530 годами до нашей эры. Отмечается, находка представляет собой самое древнее свидетельство употребления табака в Северной Америке.

В апреле сообщалось, что археологи обнаружили голову статуи римского императора Марка Аврелия во время ремонтных работ в древнеегипетском храме на юге страны.