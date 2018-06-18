Прямой эфир

Ученые обнаружили самые древние следы курения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи обнаружили в США самое древнее свидетельство курения — трубку с никотином, которая была изготовлена приблизительно 1,6 тыс. лет до нашей эры.

Как сообщает «360» со ссылкой на журнал Science, специалисты изучили артефакты, найденные в ходе раскопок в штате Алабама в 1930-е годы, в том числе курительную трубку. Сейчас место раскопок затоплено из-за недавно построенной плотины, расположенной около города Гантерсвилла.

В трубке с помощью масс-спектрометрии были обнаружены четкие следы никотина. При этом кости животных, найденные рядом с ней, были датированы 1685–1530 годами до нашей эры. Отмечается, находка представляет собой самое древнее свидетельство употребления табака в Северной Америке.

В апреле сообщалось, что археологи обнаружили голову статуи римского императора Марка Аврелия во время ремонтных работ в древнеегипетском храме на юге страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Воронежа нашли средневековую крепость
Древнюю улицу раскопали археологи в Новосибирской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017