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Великобритания укрепит военную мощь с помощью надувных танков

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Фото: Depositphotos
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Великобритания собирается использовать надувные танки, соответствующие реальным размерам боевой машины, для усиления «дезориентирующего потенциала» и компенсации нехватки боевых единиц. О «новом хитром плане» пишет The Times.

В статье отмечается, что такая технология «обмана вражеских систем слежения» уже применяется в России и Соединенных Штатах, в Британии же ее будут использовать для маскировки сокращающегося военного потенциала страны, отмечает британская газета.

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Исследование о военных перспективах Британии к 2035 году показало, что для ведения войны в городских условиях стране будет необходимо большое число солдат. При этом численность регулярных национальных войск составляет 77 тыс. человек — самый низкий показатель со времен Наполеона. Поэтому, по мнению специалистов, участвовавших в исследовании, «обманная тактика» действительно оправдана для маломасштабных армий.

Кроме макетов военной техники, британская армия планирует использовать теплогенераторы, которые сбивают с толку беспилотники с тепловизорами, а также мобильные радиопередатчики, ложные радиосигналы которых дезориентируют противников о расположении и размерах войск.

В 2017 году Минобороны РФ заново сформировало уникальную воинскую часть, так называемый надувной полк. 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк сделает невидимыми для спутников, самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов важные военные и социальные объекты. Для этого в арсенале полка есть надувные макеты танков, пушек, боевых машин пехоты, комплексов ПВО и других систем вооружения.

В российском ведомстве заявили о важности своевременно и эффективно скрывать свои войска и объекты, ведь современные средства разведки обладают уникальным потенциалом и совершенствуются каждый год.

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