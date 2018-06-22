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Польша вернет в армию советские танки Т-72

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministerstwo Obrony Narodowej
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Агентство военного имущества Польши, которое занимается продажей вышедших из использования в армии страны объектов, начало их возвращать. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, несколько десятков советских танков Т-72 остаются в стране, и, вероятно, будут модернизированы для возвращения на службу. По мнению эксперта Войчеха Лучака, Польша решила создать новую танковую дивизию и повысить потенциал механизированных войск на восточном фланге страны, а сейчас нет иной возможности быстро и дешево оснастить танками две бронетанковые бригады, сообщает телеканал «Звезда».

Аналогичная ситуация сложилась в Польше в сфере военной недвижимости. Сначала ее хотели продать гражданским лицам, но позже она вновь стала нужна государству. Для проведения подобной операции теперь необходимо согласие министерства обороны.

21 июня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна корректирует планы по оснащению своей армии с учетом «российской угрозы». По словам главы ведомства, в приоритете в настоящее время находится закупка вертолетов для борьбы с подлодками, а позднее будет объявлен конкурс на закупку новых ударных вертолетов.

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