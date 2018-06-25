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Нефтяной танкер получил пробоину в порту Роттердама

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Фото: Global Look Press/Christian Ohde
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Норвежский нефтяной танкер Bow Jubail столкнулся с пирсом и получил пробоину в порту Роттердама. В результате инцидента в море попало 217 т мазута, сообщила компания-судовладелец Odfjell.

Уточняется, что столкновение произошло в субботу днем. Специалисты успешно устранили утечку нефтепродуктов. Сейчас предпринимаются меры по борьбе с ее последствиями. Пострадавших в результате происшествия нет.

«Odfjell сожалеет о произошедшем и относится к сложившейся ситуации крайне серьезно», — отметили в компании.

Представители судовладельца добавили, что компания тесно взаимодействует с властями Нидерландов и предпринимает все необходимые шаги, чтобы свести к минимуму последствия инцидента.

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