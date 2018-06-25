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Моряки задержанного Россией украинского судна объявили голодовку

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Моряки украинского судна «ЯМК-0041», которые были задержаны российскими пограничниками в начале мая, объявили голодовку. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил их адвокат Эдем Семедляев.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», — написал защитник в Facebook.

Адвокат также отметил, что капитан судна обжаловал свой арест. Его обращение рассмотрит Верховный суд Крыма.

«Вину он не признает, говорит, что был в территориальных водах Украины и ничего не нарушал», — цитирует адвоката ТАСС.

4 мая в районе мыса Тарханкут российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» по подозрению в незаконном рыбном промысле. Все пятеро членов экипажа являются гражданами Украины, вместе с судном они были доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.

В отношении капитана было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы. На судно был наложен арест.

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