Моряки задержанного Россией украинского судна объявили голодовку

Моряки украинского судна «ЯМК-0041», которые были задержаны российскими пограничниками в начале мая, объявили голодовку. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил их адвокат Эдем Семедляев.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», — написал защитник в Facebook.

Адвокат также отметил, что капитан судна обжаловал свой арест. Его обращение рассмотрит Верховный суд Крыма.

«Вину он не признает, говорит, что был в территориальных водах Украины и ничего не нарушал», — цитирует адвоката ТАСС.

4 мая в районе мыса Тарханкут российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» по подозрению в незаконном рыбном промысле. Все пятеро членов экипажа являются гражданами Украины, вместе с судном они были доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.

В отношении капитана было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове рыбы. На судно был наложен арест.