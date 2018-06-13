Прямой эфир

Застрявшие в Японии моряки просят дипломатов РФ помочь им вернуться домой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое российских и один украинский моряк с судна Tredecim, которые не могут покинуть японский порт Вакканае из-за бездействия судовладельца, обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков (РПСМ) с просьбой о репатриации.

Об этом сообщил председатель дальневосточной организации РПСМ Николай Суханов.

Судно Tredecim зарегистрировано в Танзании и занималось доставкой грузов.

«Оно получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых – одного жителя Находки, одного сахалинца, одного жителя Волгоградской области и одного украинца –– оставили на судне», –– цитирует Суханова «РИА Новости».

Он рассказал, что обещания о том, что моряков снимут с судна и доставят домой, так и не были выполнены, вскоре начались проблемы с поставками продовольствия.

«Около полугода они не получали зарплату –– ситуация сложная. Попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь», –– отметил Суханов.

По его словам, моряки устраивались на работу за рубежом и не имеют договоров.

«Российские моряки, работающие на судах под флагом РФ или иностранных государств, должны быть застрахованы на случай, если судовладелец их бросит. Эти моряки не застрахованы», –– сказал представитель РПСМ.

К настоящему моменту экипаж обратился в генконсульство России с просьбой выделить средства на их репатриацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитан рассказал о выживании моряков арестованного в Эстонии парома
Моряки с арестованных в ОАЭ российских судов вернулись в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017