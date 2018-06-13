Застрявшие в Японии моряки просят дипломатов РФ помочь им вернуться домой

Трое российских и один украинский моряк с судна Tredecim, которые не могут покинуть японский порт Вакканае из-за бездействия судовладельца, обратились в генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков (РПСМ) с просьбой о репатриации.

Об этом сообщил председатель дальневосточной организации РПСМ Николай Суханов.

Судно Tredecim зарегистрировано в Танзании и занималось доставкой грузов.

«Оно получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых – одного жителя Находки, одного сахалинца, одного жителя Волгоградской области и одного украинца –– оставили на судне», –– цитирует Суханова «РИА Новости».

Он рассказал, что обещания о том, что моряков снимут с судна и доставят домой, так и не были выполнены, вскоре начались проблемы с поставками продовольствия.

«Около полугода они не получали зарплату –– ситуация сложная. Попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, старшему помощнику капитана требуется медицинская помощь», –– отметил Суханов.

По его словам, моряки устраивались на работу за рубежом и не имеют договоров.

«Российские моряки, работающие на судах под флагом РФ или иностранных государств, должны быть застрахованы на случай, если судовладелец их бросит. Эти моряки не застрахованы», –– сказал представитель РПСМ.

К настоящему моменту экипаж обратился в генконсульство России с просьбой выделить средства на их репатриацию.