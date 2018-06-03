Моряки с арестованных в ОАЭ российских судов вернулись в Приморье

Моряки с арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах российских судов «Кристалл Ист» и «Каролина Винд» вернулись в Приморье, сообщил директор обанкротившейся компании-судовладельца Вячеслав Цой.

«Сегодня моряки прибыли из Дубая уже в Приморье. С ними всё в порядке», — цитирует Цоя ТАСС.

Суда арестованы по искам летом 2017 года и застряли в Персидском заливе в связи окончанием срока действия судовых документов.

Без этих документов суда не могут выйти в море. Кроме того, были накоплены большие долги перед агентами и другими сервисными компаниями.

Сейчас на смену 13 приморских моряков на обоих судах придут их коллеги, нанятые за счет кредитной организации.

18 мая представители кредиторов заявили, что окончательную точку в истории может поставить только продажа танкеров в рамках процедуры банкротства новому эффективному собственнику, который заплатит все долги и начнет эксплуатацию судов. Мы как залогодержатели объективно заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно раньше.