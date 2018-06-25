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Демонстрационный павильон МЦД установят на площади Киевского вокзала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) установят на площади Киевского вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что посетители павильона смогут ознакомиться с маршрутами Московских центральных диаметров, инфраструктурой и сервисами для пассажиров.

«Например, с помощью интерактивных панелей здесь можно будет построить оптимальные маршруты движения по городу, которые станут доступны после запуска диаметров», — приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что одним из главных экспонатов станет модель поезда «Иволга». Посетители павильона смогут не только увидеть новый городской электропоезд, но и проголосовать за варианты его интерьера.

Московские центральные диаметры — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Для первого этапа выбрали два маршрута: первый свяжет Смоленское и Савеловское направления, второй — Курское и Рижское. Составы начнут курсировать в 2019 году.

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