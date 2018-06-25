Демонстрационный павильон МЦД установят на площади Киевского вокзала
Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) установят на площади Киевского вокзала. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Он рассказал, что посетители павильона смогут ознакомиться с маршрутами Московских центральных диаметров, инфраструктурой и сервисами для пассажиров.
«Например, с помощью интерактивных панелей здесь можно будет построить оптимальные маршруты движения по городу, которые станут доступны после запуска диаметров», — приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что одним из главных экспонатов станет модель поезда «Иволга». Посетители павильона смогут не только увидеть новый городской электропоезд, но и проголосовать за варианты его интерьера.
Московские центральные диаметры — проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Подмосковье и организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Для первого этапа выбрали два маршрута: первый свяжет Смоленское и Савеловское направления, второй — Курское и Рижское. Составы начнут курсировать в 2019 году.